岩手で震度３
2023年12月22日10時57分
２２日午前１０時４６分ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、同県宮古市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．８と推定される。
岩手で震度３
2023年12月22日10時57分
２２日午前１０時４６分ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、同県宮古市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．８と推定される。
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