【ニューヨーク時事】２１日のニューヨーク外国為替市場では、米国の景気減速を示す経済指標や米利下げへの期待を背景に円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４２円台前半に上昇した。午後５時現在は１４２円０６～１６銭と、前日同時刻比１円４７銭の大幅な円高・ドル安。



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対ユーロは１ユーロ＝１５６円４４～５４銭と、６０銭の円高・ユーロ安。