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２２日の朝刊（都内最終版）☆２

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２２日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年12月22日07時17分

◆米トヨタ　１００万台リコール　エアバッグ　不具合の恐れ
◆「銃製造法」投稿に罰則　銃刀法改正案　事件多発で規制強化
◆船舶検査証書なく運航　知床観光船　沈没前に法令違反　安全委報告
◆中学生いじめ自死「防げた」　繰り返しの訴え対応せず　札幌の調査委指摘
【日経】
◆「脱デフレ」認定　２つの関門　物価３年連続２％超見通し　政府、来年度　賃金上昇になお弱さ　人手不足で供給制約(3)
◆最低賃金「１６００～１９００円に」　連合、３５年までの新目標　賃上げ持続狙う(5)
◆国債費　最大の２７兆円　来年度予算案きょう決定　歳出１／４迫る(5)
◆整備新幹線に２２７５億円　来年度総事業費　９割は札幌延伸に(5)
◆ベネワンＴＯＢ価格２１２３円　第一生命ＨＤ　エムスリーより５００円高く　争奪戦、引き上げ焦点(9)
◆マンション発売５％減　今年首都圏２．８万戸　価格上昇で供給抑制(19)
【日刊工業】
◆小糸、設備投資５００億円　グローバルシェア拡大　米中印で積極化　来年度(1)
◆人的資本情報　可視化　みずほリサーチ　パナリット　課題解決を支援(1)
◆ＥＶ充電・課金　新明和がアプリ　認証不要で高い利便性(1)（続）

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