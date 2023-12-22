◆米トヨタ １００万台リコール エアバッグ 不具合の恐れ

◆「銃製造法」投稿に罰則 銃刀法改正案 事件多発で規制強化

◆船舶検査証書なく運航 知床観光船 沈没前に法令違反 安全委報告

◆中学生いじめ自死「防げた」 繰り返しの訴え対応せず 札幌の調査委指摘

【日経】

◆「脱デフレ」認定 ２つの関門 物価３年連続２％超見通し 政府、来年度 賃金上昇になお弱さ 人手不足で供給制約(3)

◆最低賃金「１６００～１９００円に」 連合、３５年までの新目標 賃上げ持続狙う(5)

◆国債費 最大の２７兆円 来年度予算案きょう決定 歳出１／４迫る(5)

◆整備新幹線に２２７５億円 来年度総事業費 ９割は札幌延伸に(5)

◆ベネワンＴＯＢ価格２１２３円 第一生命ＨＤ エムスリーより５００円高く 争奪戦、引き上げ焦点(9)

◆マンション発売５％減 今年首都圏２．８万戸 価格上昇で供給抑制(19)

【日刊工業】

◆小糸、設備投資５００億円 グローバルシェア拡大 米中印で積極化 来年度(1)

◆人的資本情報 可視化 みずほリサーチ パナリット 課題解決を支援(1)

◆ＥＶ充電・課金 新明和がアプリ 認証不要で高い利便性(1)（続）