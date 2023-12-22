【１面トップ】

〔朝日〕規正法 抜本改正「必要」２８８人 政治資金 国会議員アンケート 回答率 自民は２２％

〔毎日〕検察、起訴前も公安に疑念 内部文書 裁判証言と矛盾 装置輸出事件

〔読売〕松野・世耕氏ら任意聴取へ 安倍派「裏金」 不記載経緯確認 東京地検 高木氏も検討

〔日経〕イオン、物流網を再構築 トラック輸送距離１割削減 ルート最短に 人手不足に対応

〔産経〕松野前長官ら任意聴取要請 東京地検 世耕氏、高木氏も パーティー収入不記載

〔東京〕万博 国民負担全体像見えず 政府試算 国費１６４７億円 野党が調査要求 インフラ整備９．７兆円 各府省庁事業３．４兆円

【他の１面独自記事】

◆蓄電池 中小連携で補助金 製造装置 一括受注 供給網強化 政府方針（読売）

◆ダイハツ 部品４２０社補償へ 品質不正 生産停止の減収分（日経）

【共通ニュース】

◆ガザ 死者２万人に ハマス、戦闘休止案拒否か

◆保険証 来年１２月廃止 きょうにも決定 マイナに一本化

◆ＡＩ悪用防止へ 企業に点検要請 政府が指針案公表 実効性担保へ法整備議論▽安全性評価の専門機関 首相「１月めどに設立」

◆来年度の成長率１．３％ 政府見通し 個人消費回復を想定（続）