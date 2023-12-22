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自民、渡海政調会長を決定　批判回避へ無派閥ベテラン

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自民、渡海政調会長を決定　批判回避へ無派閥ベテラン

2023年12月22日12時16分

自民党総務会に出席する森山裕総務会長（左から２人目）、茂木敏充幹事長（同３人目）ら＝２２日午前、東京・永田町の同党本部

自民党総務会に出席する森山裕総務会長（左から２人目）、茂木敏充幹事長（同３人目）ら＝２２日午前、東京・永田町の同党本部

　自民党は２２日の総務会で、派閥のパーティー収入を巡る政治資金規正法違反事件を受け、政調会長に渡海紀三朗元文部科学相（７５）、国対委員長に浜田靖一前防衛相（６８）を充てる人事を決めた。２人は無派閥で、萩生田光一政調会長と高木毅国対委員長＝ともに安倍派＝の後任。
　派閥に対し世論の厳しい目が向けられる中、岸田文雄首相（党総裁）は派閥に属さないベテランの起用で批判をかわす狙いがあるとみられる。

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