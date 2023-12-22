大学で銃撃、１０人死亡 プラハ
2023年12月22日01時14分
【プラハＡＦＰ時事】チェコの首都プラハの大学で２１日、銃撃事件があり、救急当局によると、１０人が死亡、数十人が負傷した。容疑者は警察に殺害された。
大学で銃撃、１０人死亡 プラハ
2023年12月22日01時14分
【プラハＡＦＰ時事】チェコの首都プラハの大学で２１日、銃撃事件があり、救急当局によると、１０人が死亡、数十人が負傷した。容疑者は警察に殺害された。
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ウォール・ストリート・ジャーナル