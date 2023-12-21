米中両軍首脳がオンライン会談
2023年12月21日23時48分
【ワシントン時事】米軍制服組トップのブラウン統合参謀本部議長と中国中央軍事委員会統合参謀部の劉振立参謀長が２１日、オンラインで会談した。米国防総省が発表した。
米中両軍首脳がオンライン会談
2023年12月21日23時48分
【ワシントン時事】米軍制服組トップのブラウン統合参謀本部議長と中国中央軍事委員会統合参謀部の劉振立参謀長が２１日、オンラインで会談した。米国防総省が発表した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル