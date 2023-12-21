【ニューヨーク時事】２１日午前のニューヨーク外国為替市場では、この日発表の米経済指標が弱めの内容となったことで円買い・ドル売りが先行し、円相場は１ドル＝１４２円台前半に上昇した。午前９時現在は１４２円２５～３５銭と、前日午後５時比１円２８銭の大幅な円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１５６円３０～４０銭と、７４銭の円高・ユーロ安。