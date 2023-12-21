円、１４２円台後半 ロンドン外為
2023年12月21日21時32分
【ロンドン時事】２１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米利下げ観測が強まる中、円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１４２円台後半に上昇した。正午現在は１４２円６７～７７銭と、前日午後４時比９７銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１５６円６４～７４銭と、９４銭の円高・ユーロ安。
円、１４２円台後半 ロンドン外為
2023年12月21日21時32分
【ロンドン時事】２１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米利下げ観測が強まる中、円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１４２円台後半に上昇した。正午現在は１４２円６７～７７銭と、前日午後４時比９７銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１５６円６４～７４銭と、９４銭の円高・ユーロ安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル