日本、年間最終ランク１７位 ＦＩＦＡランキング
2023年12月21日20時24分
国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２１日、今年最後のＦＩＦＡランキングを発表し、日本は前回１１月と同じ１７位で、アジア連盟内最上位をキープした。イランが２１位、韓国が２３位で続く。日本が来年１月１日に国際親善試合で対戦するタイは１１３位。
年間最終ランク１位はアルゼンチン。２位フランス、３位イングランドなど上位に変動はなかった。 （時事）
日本、年間最終ランク１７位 ＦＩＦＡランキング
2023年12月21日20時24分
国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２１日、今年最後のＦＩＦＡランキングを発表し、日本は前回１１月と同じ１７位で、アジア連盟内最上位をキープした。イランが２１位、韓国が２３位で続く。日本が来年１月１日に国際親善試合で対戦するタイは１１３位。
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