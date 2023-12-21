東京電力は２１日、東電福島第１原発にたまる放射性物質トリチウムを含む処理水について、４回目の海洋放出を来年２月下旬から開始すると発表した。今年度最後の放出で、これまでの３回と同様、約７８００トンを海水で薄めた上で、海底トンネルを通じて沖合約１キロから流す。