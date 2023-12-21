ＮＨＫは２１日、内部監査に関する資料を私的に持ち出したなどとして、内部監査室に在籍していた５０代の２人と６０代の計３人の管理職を同日付で停職１カ月の懲戒処分にしたと発表した。



元記者の不正、７８９万円分を認定 歴代社会部長ら９人を懲戒処分―ＮＨＫ

時期や目的、資料の内容など詳細については「今後の業務に支障を来すため公表できない」としている。