聴取に「洗いざらい話して」 立民代表
2023年12月21日19時06分
立憲民主党の泉健太代表は２１日、自民党派閥の政治資金問題で、東京地検特捜部が複数の安倍派幹部に事情聴取を要請したことに関し、「まずは洗いざらい話してほしい。真相の解明は進んでいない」と求めた。東京都内で記者団の取材に答えた。
松野氏らに任意聴取要請 安倍派幹部複数、パーティー収入巡り―東京地検
岸田文雄首相の責任については「ひとごとだと思っていないか。自浄作用を働かせないなら退陣すべきだ」と強調した。
聴取に「洗いざらい話して」 立民代表
2023年12月21日19時06分
立憲民主党の泉健太代表は２１日、自民党派閥の政治資金問題で、東京地検特捜部が複数の安倍派幹部に事情聴取を要請したことに関し、「まずは洗いざらい話してほしい。真相の解明は進んでいない」と求めた。東京都内で記者団の取材に答えた。
松野氏らに任意聴取要請 安倍派幹部複数、パーティー収入巡り―東京地検
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