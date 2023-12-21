連合、前原氏らの推薦凍結 芳野会長「方向性見極める」
2023年12月21日18時31分
連合は２１日の中央執行委員会で、新党「教育無償化を実現する会」の前原誠司代表（衆院京都２区）と鈴木敦衆院議員（比例代表南関東ブロック）について、次期衆院選での推薦を凍結することを決めた。芳野友子会長は記者会見で「党の方向性を見極める」と述べた。
連合、前原氏らの推薦凍結 芳野会長「方向性見極める」
2023年12月21日18時31分
連合は２１日の中央執行委員会で、新党「教育無償化を実現する会」の前原誠司代表（衆院京都２区）と鈴木敦衆院議員（比例代表南関東ブロック）について、次期衆院選での推薦を凍結することを決めた。芳野友子会長は記者会見で「党の方向性を見極める」と述べた。
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