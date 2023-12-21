【ロンドン時事】２１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米利下げ観測などを背景に円買い・ドル売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４３円台前半に上昇した。午前９時現在は１４３円２６～３６銭と、前日午後４時比３８銭の円高・ドル安。