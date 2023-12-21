ローム、半導体新工場で立地協定 宮崎県・国富町と、７００人規模
2023年12月21日17時45分
ローム、半導体新工場で立地協定 宮崎県・国富町と、７００人規…
2023年12月21日17時45分
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