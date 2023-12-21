日本製レーダー納入で式典 南シナ海の監視強化―比
2023年12月21日17時44分
【マニラ時事】フィリピン・ルソン島西部のラウニオン州にあるウォーレス空軍基地で２０日、三菱電機製の警戒管制レーダーの納入式典が行われた。日本政府が２０１４年に武器の原則禁輸を緩和した「防衛装備移転三原則」に基づく初の国産装備品の完成品輸出で、比軍は中国が覇権主義的な動きを強める南シナ海への監視体制を強化する。
日本製レーダー納入で式典 南シナ海の監視強化―比
2023年12月21日17時44分
【マニラ時事】フィリピン・ルソン島西部のラウニオン州にあるウォーレス空軍基地で２０日、三菱電機製の警戒管制レーダーの納入式典が行われた。日本政府が２０１４年に武器の原則禁輸を緩和した「防衛装備移転三原則」に基づく初の国産装備品の完成品輸出で、比軍は中国が覇権主義的な動きを強める南シナ海への監視体制を強化する。
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