日本製レーダー納入で式典 南シナ海の監視強化―比
2023年12月21日17時44分
【マニラ時事】フィリピン・ルソン島西部のラウニオン州にあるウォーレス空軍基地で２０日、三菱電機製の警戒管制レーダーの納入式典が行われた。日本政府が２０１４年に武器の原則禁輸を緩和した「防衛装備移転三原則」に基づく初の国産装備品の完成品輸出で、比軍は中国が覇権主義的な動きを強める南シナ海への監視体制を強化する。
日本製レーダー納入で式典 南シナ海の監視強化―比
2023年12月21日17時44分
【マニラ時事】フィリピン・ルソン島西部のラウニオン州にあるウォーレス空軍基地で２０日、三菱電機製の警戒管制レーダーの納入式典が行われた。日本政府が２０１４年に武器の原則禁輸を緩和した「防衛装備移転三原則」に基づく初の国産装備品の完成品輸出で、比軍は中国が覇権主義的な動きを強める南シナ海への監視体制を強化する。
こんな記事も
国際用語
国際
円、１４３円台前半 ロンドン外為(12/21 18:13)
韓国最高裁、再び日本企業の賠償確定 元徴用訴訟、１８年に続き判決―政府財団から支給方針(12/21 17:54)
日本製レーダー納入で式典 南シナ海の監視強化―比(12/21 17:44)
中国、台湾製品の関税優遇停止 総統選控え揺さぶりか(12/21 17:39)
米、中国ＥＶに追加関税検討 大統領選にらみ国内保護―報道(12/21 16:33)
コロナワクチンの国際枠組み終了へ ２０億回供給、２７０万人救う―ＷＨＯ(12/21 14:27)
日本企業の賠償責任確定 徴用巡り５年ぶり判決―韓国最高裁(12/21 12:07)
米ベネズエラが囚人交換 バイデン氏「家族再会」歓迎(12/21 10:34)
コンゴ大統領選の投票延長 野党はやり直し要求(12/21 10:04)
中国主席、台湾統一を明言 首脳会談で、「時期は未定」―米報道(12/21 09:50)
ロシア石油、取引時に証明書 価格制裁厳格化―Ｇ７(12/21 09:36)
ガザ攻撃の死者２万人超 米、作戦縮小を再び主張(12/21 09:30)
「敵挑発なら核攻撃辞さず」 正恩氏、火星１８発射の部隊激励―北朝鮮(12/21 09:27)
米ワーナーとパラマウント、合併協議か トップ同士が会談―報道(12/21 09:20)
ＵＳスチール買収に逆風 米国で安保懸念高まる(12/21 08:35)
ロ大統領選、女性議員が立候補届け出 リベラル派初、プーチン氏に挑戦(12/21 08:22)
ＮＹ円、１４３円台半ば(12/21 07:54)
ＡＩは「発明者」になれず 米科学者の特許出願退ける―英最高裁(12/21 07:47)
ガザ採決、３日連続延期 米国との交渉紛糾―国連安保理(12/21 07:43)
ＮＹ株、１０日ぶり反落 利益確定売りで連騰ストップ(12/21 07:23)
ウクライナ、軍が「５０万人動員」提案 侵攻長期化で兵力不足の恐れ(12/21 07:09)
「トランプ氏は反乱支持」 大統領選出馬可否は触れず―バイデン氏(12/21 06:50)
トヨタ、米で１００万台リコール エアバッグのセンサー不具合(12/21 06:04)
「米軍艦を標的」と警告 紅海の商船護衛に反発―フーシ派指導者(12/21 06:01)
「中比関係は岐路に」 南シナ海問題でけん制―王毅外相(12/21 05:09)
ＮＹ株、反落(12/20 23:56)
米経常赤字、２９兆円 ７．６％縮小―７～９月期(12/20 23:45)
ＮＹ円、１４３円台前半(12/20 23:28)
円上昇、１４３円台前半 ロンドン外為(12/20 21:31)
ポルノサイトも対象に ＥＵデジタル規制(12/20 20:58)
ウォール・ストリート・ジャーナル