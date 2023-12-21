【バンコク時事】日本貿易振興機構（ジェトロ）バンコク事務所は２０日、２０２３年度の海外進出日系企業実態調査アジア・オセアニア編に基づくタイの結果分析を発表した。それによると、２０２３年の営業利益見込みについて「改善」すると回答した在タイ日系企業の割合は３１．…
日系企業の利益、７割が「横ばい」「改善」 来年は４割が改…
【バンコク時事】日本貿易振興機構（ジェトロ）バンコク事務所は２０日、２０２３年度の海外進出日系企業実態調査アジア・オセアニア編に基づくタイの結果分析を発表した。それによると、２０２３年の営業利益見込みについて「改善」すると回答した在タイ日系企業の割合は３１．…
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