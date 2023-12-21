京セラなど４社、技術研究組合設立 自動運転の実現支援
2023年12月21日17時02分
京セラは２１日、交通社会の課題を解決するために、豊田通商、パナソニックシステムネットワークス開発研究所、日本信号の４社からなる「スマートモビリティインフラ技術研究組合」を１１月３０日に設立したと発表した。
京セラなど４社、技術研究組合設立 自動運転の実現支援
2023年12月21日17時02分
京セラは２１日、交通社会の課題を解決するために、豊田通商、パナソニックシステムネットワークス開発研究所、日本信号の４社からなる「スマートモビリティインフラ技術研究組合」を１１月３０日に設立したと発表した。
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