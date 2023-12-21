上川氏、処理水の安全性説明 ミクロネシア外相と会談
2023年12月21日16時26分
上川氏、処理水の安全性説明 ミクロネシア外相と会談
2023年12月21日16時26分
こんな記事も
政治用語
政治
政調・渡海氏、国対・浜田氏 自民、２２日役員人事―岸田首相、政治改革へ意見聴取指示(12/21 18:13)
韓国最高裁、再び日本企業の賠償確定 元徴用訴訟、１８年に続き判決―政府財団から支給方針(12/21 17:54)
生成ＡＩで１０原則 「人間中心」「プライバシー保護」―研究機関を来月設置・政府指針案(12/21 17:12)
泉立民代表、政治改革で「連立」呼び掛け 維新否定的、実現困難の見方(12/21 16:58)
教育予算の倍増目指す 前原新党が基本政策(12/21 16:39)
非常時、国が自治体に「指示」 地制調答申、岸田首相に提出(12/21 16:28)
上川氏、処理水の安全性説明 ミクロネシア外相と会談(12/21 16:26)
首相動静（１２月２１日）(12/21 14:55)
松野氏らに任意聴取要請 安倍派幹部複数、パーティー収入巡り―東京地検(12/21 13:19)
生成ＡＩ「人間中心」に 事業者向け指針で１０原則―政府(12/21 12:42)
第三国輸出可否は白紙 国際共同開発品巡り―公明幹部(12/21 12:36)
政府「極めて遺憾」と抗議 徴用巡る賠償判決確定(12/21 12:11)
自民・渡海氏、政治改革に意欲 政調会長就任受け入れ(12/21 11:49)
ダイハツ不正、厳正に対処 林官房長官(12/21 11:31)
北朝鮮ミサイル「強く非難」 日米韓外相が共同声明(12/21 10:44)
連合、前原氏らの推薦凍結へ 新党の評価先送り(12/21 08:41)
曲折２７年、返還なお見通せず 工事前進、苦悩の頭越し―沖縄地元住民に諦めと不安・辺野古代執行(12/21 07:05)
玉城知事「最後の切り札」空振り 代執行敗訴で苦境鮮明―岸田政権、事務対応を徹底(12/21 07:05)
ライドシェア「全面解禁」が焦点、曲折も 自民・業界、根強い慎重論(12/21 07:04)
天皇訪中、当事者に聞く・外交文書（２）(12/21 07:03)
天皇訪中、当事者に聞く・外交文書（１）(12/21 07:03)
政治資金、河野氏「ルール厳しく」(12/20 23:30)
石破氏、派閥解消論に慎重(12/20 22:44)
首相動静（１２月２０日）(12/20 22:03)
自民政調会長に渡海氏 国対委員長は浜田氏、２２日にも決定(12/20 20:33)
天皇訪中で共同通信に圧力 橋本大使「筆曲げろとは言わぬが」―外交文書(12/20 20:30)
ブッシュ氏「天国にいる心地だった」 夕食会の体調不良を陳謝―外交文書(12/20 20:30)
危険運転罪の要件明確化を 自民提言、岸田首相「直ちに検討」(12/20 19:59)
小泉法相が二階派離脱 野党は更迭要求―派閥パーティー事件(12/20 19:35)
再就職規制違反「認められず」 国交省ＯＢ、人事介入問題で―監視委(12/20 19:21)