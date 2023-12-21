元徴用工に賠償金支給へ 韓国政府
2023年12月21日14時57分
【ソウル時事】韓国外務省は２１日、最高裁判決で支払いが確定した元徴用工らへの賠償金と遅延利子について、政府傘下の財団から支給すると表明した。
元徴用工に賠償金支給へ 韓国政府
2023年12月21日14時57分
【ソウル時事】韓国外務省は２１日、最高裁判決で支払いが確定した元徴用工らへの賠償金と遅延利子について、政府傘下の財団から支給すると表明した。
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