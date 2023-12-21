コミッショナー公示（２１日） プロ野球
2023年12月21日13時22分
【フリーエージェント宣言選手契約締結合意】▽ＤｅＮＡ・石田健大投手▽ソフトバンク・山川穂高内野手
コミッショナー公示（２１日） プロ野球
2023年12月21日13時22分
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