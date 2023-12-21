安倍派幹部側に任意聴取要請 松野氏ら複数、パーティー収入巡り―東京地検
2023年12月21日12時39分
自民党の最大派閥「清和政策研究会」（安倍派）が政治資金パーティー収入の一部を議員側に還流させ裏金化していたとされる事件で、東京地検特捜部が松野博一前官房長官ら複数の同派幹部側に任意の事情聴取を要請したことが２１日、関係者への取材で分かった。
安倍派幹部側に任意聴取要請 松野氏ら複数、パーティー収入巡り…
2023年12月21日12時39分
自民党の最大派閥「清和政策研究会」（安倍派）が政治資金パーティー収入の一部を議員側に還流させ裏金化していたとされる事件で、東京地検特捜部が松野博一前官房長官ら複数の同派幹部側に任意の事情聴取を要請したことが２１日、関係者への取材で分かった。
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