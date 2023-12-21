円相場、１４２円９１～９２銭 ２１日正午現在
2023年12月21日12時07分
２１日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４２円９１～９２銭と、前日（１４３円５６～５６銭）に比べ６５銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４２円９１～９２銭 ２１日正午現在
2023年12月21日12時07分
２１日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４２円９１～９２銭と、前日（１４３円５６～５６銭）に比べ６５銭の円高・ドル安となった。
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