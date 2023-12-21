【シンガポール時事】シンガポールの不動産開発大手グオコランドは１８日、子会社のグオコランド・シンガポールが、投資会社イントレピッド・インベストメンツと不動産会社ＣＳＣランドグループと合弁企業設立で合意したと発表した。北部レントーの土地を開発する。
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グオコランド、合弁設立 北部レントーの土地を開発―シンガ…
【シンガポール時事】シンガポールの不動産開発大手グオコランドは１８日、子会社のグオコランド・シンガポールが、投資会社イントレピッド・インベストメンツと不動産会社ＣＳＣランドグループと合弁企業設立で合意したと発表した。北部レントーの土地を開発する。
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