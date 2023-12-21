ダイハツ不正、厳正に対処 林官房長官
2023年12月21日11時31分
林芳正官房長官は２１日の記者会見で、ダイハツ工業の認証試験不正問題について「自動車ユーザーの信頼を損ない、極めて遺憾だ。不正行為の事実確認などを踏まえて厳正に対処していく」と述べた。
ダイハツ不正、厳正に対処 林官房長官
2023年12月21日11時31分
林芳正官房長官は２１日の記者会見で、ダイハツ工業の認証試験不正問題について「自動車ユーザーの信頼を損ない、極めて遺憾だ。不正行為の事実確認などを踏まえて厳正に対処していく」と述べた。
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