自民党の渡海紀三朗元文部科学相（７５）は２１日、岸田文雄首相（党総裁）から政調会長就任を打診され、受け入れたことを明らかにした。渡海氏は無派閥。首相官邸で記者団に対し、就任後は政治改革に力を入れたいとの考えを示した。



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自民党派閥の政治資金規正法違反事件を受けた人事で、安倍派の萩生田光一政調会長の後任となる。首相は同じく安倍派の高木毅国対委員長の後任に無派閥の浜田靖一前防衛相（６８）を充てる人事と併せ、２２日に正式に決める方針だ。

渡海氏によると、２０日に首相から電話で打診を受け、「私でよければ」と応じたという。