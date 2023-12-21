ＮＹ株、１０日ぶり反落 利益確定売りで連騰ストップ
2023年12月21日07時23分
【ニューヨーク時事】２０日のニューヨーク株式相場は、前日までの９連騰を受けて利益確定売りが広がり、１０営業日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比４７５．９２ドル安の３万７０８２．００ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２５．２８ポイント安の１万４７７７．９４で引けた。
ＮＹ株、１０日ぶり反落 利益確定売りで連騰ストップ
2023年12月21日07時23分
【ニューヨーク時事】２０日のニューヨーク株式相場は、前日までの９連騰を受けて利益確定売りが広がり、１０営業日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比４７５．９２ドル安の３万７０８２．００ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２５．２８ポイント安の１万４７７７．９４で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル