【ワシントン時事】米商務省が２０日発表した２０２３年７～９月期の経常収支（季節調整後）は、２００３億４００万ドル（約２８兆７０００億円）の赤字だった。主にモノの貿易赤字減を反映し、赤字幅は前期比７．６％縮小した。赤字額は国内総生産（ＧＤＰ）比で２．９％と、前期の３．２％から圧縮された。