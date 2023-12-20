【ロンドン時事】２０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の大規模金融緩和策の維持を受けた円売り・ドル買いが一巡し、１ドル＝１４３円台前半に上昇した。正午現在は１４３円３２～４２銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。