所得４２０万円以上で引き上げ ６５歳以上の介護保険料―厚労省
2023年12月20日21時27分
厚生労働省は２０日、６５歳以上の高齢者の介護保険料について、２０２４年度から年間合計所得が４２０万円以上の高所得者を対象に引き上げる方針を固めた。支払い能力に応じた負担を求め、低所得者の保険料上昇を抑制する狙い。２２日に開かれる社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の部会に報告する。
所得４２０万円以上で引き上げ ６５歳以上の介護保険料―厚労省
2023年12月20日21時27分
厚生労働省は２０日、６５歳以上の高齢者の介護保険料について、２０２４年度から年間合計所得が４２０万円以上の高所得者を対象に引き上げる方針を固めた。支払い能力に応じた負担を求め、低所得者の保険料上昇を抑制する狙い。２２日に開かれる社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の部会に報告する。
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