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沖縄知事「到底容認できず」　宜野湾市長は歓迎―辺野古代執行

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沖縄知事「到底容認できず」　宜野湾市長は歓迎―辺野古代執行

2023年12月20日20時25分

療養中の玉城デニー知事に代わり取材に応じる沖縄県の池田竹州副知事（右から２人目）＝２０日午後、同県庁

療養中の玉城デニー知事に代わり取材に応じる沖縄県の池田竹州副知事（右から２人目）＝２０日午後、同県庁

  • 記者団の取材に応じる沖縄県宜野湾市の松川正則市長＝２０日午後、同市役所

　判決を受け、沖縄県は肺炎と診断され療養に入った玉城デニー知事に代わり、池田竹州副知事が県庁で取材に応じ、「県民の苦難の歴史と民意を踏まえれば、代執行は到底容認できない」とする知事コメントを読み上げた。飛行場を抱える宜野湾市の松川正則市長は「埋め立てが開始され、返還のめどが立つだろう。市民にとって大きな判決だ」と歓迎した。

辺野古代執行、沖縄県敗訴　知事に承認命令、２５日期限―軟弱地盤の工事開始へ・福岡高裁支部

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