自民政調会長に渡海氏 岸田首相調整
2023年12月20日19時49分
岸田文雄首相は２０日、自民党政調会長に渡海紀三朗・元文部科学相を充てる方向で調整に入った。
自民政調会長に渡海氏 岸田首相調整
2023年12月20日19時49分
岸田文雄首相は２０日、自民党政調会長に渡海紀三朗・元文部科学相を充てる方向で調整に入った。
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