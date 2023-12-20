【バンコク時事】タイ小売り大手セントラル百貨店グループ傘下の不動産会社セントラル・パタナ（ＣＰＮ）のナタキット副社長は２０日、グループ商業施設における３１日の大型年末カウントダウンイベントに５億バーツ（約２０億円）を投じると発表した。

同社の旗艦商業施設で…