【バンコク時事】タイ小売り大手セントラル百貨店グループ傘下の不動産会社セントラル・パタナ（ＣＰＮ）のナタキット副社長は２０日、グループ商業施設における３１日の大型年末カウントダウンイベントに５億バーツ（約２０億円）を投じると発表した。
同社の旗艦商業施設で…
ＣＰＮ、年末カウントダウンに５億バーツ投資 全国１３カ所…
【バンコク時事】タイ小売り大手セントラル百貨店グループ傘下の不動産会社セントラル・パタナ（ＣＰＮ）のナタキット副社長は２０日、グループ商業施設における３１日の大型年末カウントダウンイベントに５億バーツ（約２０億円）を投じると発表した。
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