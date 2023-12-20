【昭和基地＝南極観測隊同行記者】第６５次南極観測隊（橋田元隊長）は２０日、南極観測船「しらせ」（斎藤一城艦長）からヘリコプターで南極・昭和基地に入った。オーストラリア西部・フリマントルを出港して２０日目での到着となった。短い夏を迎えた極地で、各種観測や基地設営、輸送が本格的に始まる。