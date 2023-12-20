ミネベア、航空機部品会社買収 コロナ禍後の需要拡大に期待
2023年12月20日19時01分
ミネベアミツミは２０日、英子会社を通じてオーストリアの航空機部品会社のローラアビエーションシステムズを買収すると発表した。航空宇宙産業がコロナ禍から回復し、需要の拡大が見込めると判断した。全ての株式を取得するが、買収額は明らかにしていない。
ミネベア、航空機部品会社買収 コロナ禍後の需要拡大に期待
2023年12月20日19時01分
ミネベアミツミは２０日、英子会社を通じてオーストリアの航空機部品会社のローラアビエーションシステムズを買収すると発表した。航空宇宙産業がコロナ禍から回復し、需要の拡大が見込めると判断した。全ての株式を取得するが、買収額は明らかにしていない。
こんな記事も
経済用語
経済
一般会計１１２兆７００億円程度 国債想定金利、１７年ぶり上げ―社会保障、防衛は最大・来年度予算案(12/20 20:57)
同友会、原子力の積極活用に転換 「縮原発」見直す提言(12/20 20:54)
東京海上ＨＤ社長が「おわび」 価格調整、ビッグモーター不正(12/20 20:46)
養育費裁判、成功報酬を補助 ひとり親の負担軽減―こども家庭庁(12/20 20:31)
認証不正、国内生産の全２８車種 全面出荷停止、経営に打撃―ダイハツ社長が陳謝、辞任否定(12/20 20:11)
川内原発、２０年運転延長容認へ 鹿児島県知事、２１日にも表明(12/20 20:01)
東洋建設へのＴＯＢ取り下げ 大株主の任天堂創業家(12/20 19:49)
東京海上日動社長に城田氏 ３３人抜きで執行役員から昇格(12/20 19:40)
「ガリガリ君」、８０円に値上げ 来年３月、８年ぶり―赤城乳業(12/20 19:22)
ミネベア、航空機部品会社買収 コロナ禍後の需要拡大に期待(12/20 19:01)
柏崎原発、２７日にも運転禁止解除 東電社長と面談、改善確認―再稼働時期は見通せず・規制委(12/20 18:43)
丸紅、チリの２銅鉱山を拡張・追加取得 持ち分権益年５万トン増加(12/20 18:36)
楽天、ネットスーパー単独展開へ 西友出資企業を完全子会社化(12/20 18:31)
住友電設、若手社員の奨学金返済支援 来年４月から、最大１０８万円(12/20 18:18)
ブリヂストン、ロシア事業を投資会社に売却(12/20 18:16)
ライドシェア、来年４月一部解禁 地域・時間を限定―政府中間報告(12/20 18:08)
訪日客、年２０００万人回復 コロナ前以来、４年ぶり―政府観光局(12/20 17:43)
３報酬で賃上げ対応 診療「本体」０．８８％増―２４年度改定(12/20 17:24)
採用意欲「引き続き高い」 ２５年新卒、人手不足背景―リクルート調査(12/20 17:14)
パナＨＤ、オクラホマ建設見送り ＥＶ向け北米電池工場(12/20 17:14)
円相場、１４３円５６～５６銭 ２０日午後５時現在(12/20 17:07)
ＪＲ九州、ＴＳＭＣ近くに新駅設置 ２７年春開業(12/20 16:49)
中部電などに課徴金命令へ 計２６００万円、ガス受注調整で―公取委(12/20 16:16)
ガソリン価格、横ばい 経産省(12/20 16:13)
中部電、特損２６００万円計上へ 受注調整疑いで公取から課徴金案(12/20 16:07)
メキシコでホタテ加工へ 中国禁輸で米市場開拓―ジェトロ(12/20 15:59)
ＪＲ西、「バーチャル大阪駅」通年開業 企業広告に効果(12/20 15:48)
特許切れ先発薬、窓口負担増 ２４年１０月導入―政府(12/20 15:18)
４５６円高の３万３６７５円９４銭 ２０日の平均株価(12/20 15:11)
国内外全車種を出荷停止へ 認証不正、ほぼすべてに拡大―ダイハツ(12/20 13:30)
ビジネスワイヤ
PR TIMES