【ロンドン時事】２０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の大規模金融緩和策の維持を受けた円売り・ドル買いが一巡し、１ドル＝１４３円台半ばに上昇した。午前９時現在は１４３円５１～６１銭と、前日午後４時比２６銭の円高・ドル安。