円上昇、１４３円台半ば ロンドン外為
2023年12月20日18時13分
【ロンドン時事】２０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の大規模金融緩和策の維持を受けた円売り・ドル買いが一巡し、１ドル＝１４３円台半ばに上昇した。午前９時現在は１４３円５１～６１銭と、前日午後４時比２６銭の円高・ドル安。
円上昇、１４３円台半ば ロンドン外為
2023年12月20日18時13分
【ロンドン時事】２０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の大規模金融緩和策の維持を受けた円売り・ドル買いが一巡し、１ドル＝１４３円台半ばに上昇した。午前９時現在は１４３円５１～６１銭と、前日午後４時比２６銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
イスラエル、戦闘休止へ協議活発化 ガザ攻撃、死者２万人迫る(12/20 19:07)
日米韓が合同空中訓練 戦略爆撃機も参加(12/20 19:06)
円上昇、１４３円台半ば ロンドン外為(12/20 18:13)
内陸部地震の死者、１３１人に 厳しい寒さ、物資不足―中国(12/20 17:42)
習主席、中ロ関係発展は「戦略的選択」 ミシュスチン首相と会談(12/20 16:53)
豪、紅海への艦艇派遣見送り 対中抑止を優先(12/20 16:27)
１１月の欧州新車販売、６．７％増(12/20 16:16)
メキシコでホタテ加工へ 中国禁輸で米市場開拓―ジェトロ(12/20 15:59)
ＡＵＫＵＳ技術協力に前向き ＮＺ首相、初外遊で豪と連携確認(12/20 15:15)
イスラエル、地上作戦拡大へ ガザ南部は「テロ中心地」(12/20 13:33)
米議会、年内の予算承認断念 ウクライナ支援、枯渇へ(12/20 12:54)
トランプ氏の出馬認めず 米大統領選、反乱関与で資格なし―コロラド州最高裁(12/20 11:10)
１９年連続、拉致解決要求 北朝鮮人権決議を採択―国連総会(12/20 10:51)
中ロ、北朝鮮擁護変えず ＩＣＢＭ発射でまた不一致―国連安保理(12/20 10:33)
米ＥＵ、貿易紛争停止を再延長 鉄鋼関税、２５年３月まで(12/20 10:28)
クライスラービル売却か 保有企業が経営破綻―米ＮＹ(12/20 09:11)
ガザ決議案、採決を再延期 米が難色、文言調整続く―国連安保理(12/20 09:03)
ＮＹ円、１４３円台後半(12/20 07:47)
商船攻撃のフーシ派非難 ４４カ国・地域が共同声明―日米欧(12/20 07:41)
６．６億円仮面、安値売却の夫婦訴え棄却 「価値知ろうとせず」と仏裁判所(12/20 07:29)
宇宙の果てから猫動画送信 ＮＡＳＡが実験成功―米(12/20 07:20)
インド首相、３期目へ本格始動 来春総選挙、世論調査で強さ(12/20 07:05)
「火星１８」実戦配備と誇示 １８日にＩＣＢＭ発射訓練―北朝鮮(12/20 07:05)
ＮＹ株、連日の最高値 早期の米利下げ期待根強く(12/20 06:53)
軍トップ解任せず 年末記者会見で観測否定―ウクライナ大統領(12/20 06:51)
ガザの病院「ハマスが軍事化」 拘束院長が供述―イスラエル軍(12/20 05:41)
英にもユニバーサル・スタジオ 運営会社が建設計画―欧州初(12/20 05:30)
ＮＹ株、続伸(12/20 00:05)
ＮＹ円急落、１４４円台前半(12/19 23:25)
対フーシ派で有志連合 米軍主導で商船攻撃対処(12/19 22:40)
ウォール・ストリート・ジャーナル