辺野古移設「丁寧に説明」 官房長官
2023年12月20日17時42分
林芳正官房長官は２０日の記者会見で、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設を巡る「代執行」訴訟で福岡高裁那覇支部が国の請求を認めたことについて、「さまざまな機会を通じて地元の皆さまへの丁寧な説明を行い、普天間飛行場の一日も早い全面返還と基地負担軽減を図るため全力で取り組む」と述べた。
辺野古移設「丁寧に説明」 官房長官
2023年12月20日17時42分
林芳正官房長官は２０日の記者会見で、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設を巡る「代執行」訴訟で福岡高裁那覇支部が国の請求を認めたことについて、「さまざまな機会を通じて地元の皆さまへの丁寧な説明を行い、普天間飛行場の一日も早い全面返還と基地負担軽減を図るため全力で取り組む」と述べた。
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