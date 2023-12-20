玉城知事が療養 沖縄県
2023年12月20日17時11分
沖縄県は２０日、玉城デニー知事が２６日まで療養に入ると発表した。１９日から発熱し、２０日午前、医療機関で大葉性肺炎と診断された。知事公舎で事務に対応するとして、職務代理者は置かない。
同知事は、米軍普天間飛行場（同県宜野湾市）の名護市辺野古移設に向けた代執行訴訟の判決を受け、同日夕に記者会見を予定していた。
玉城知事が療養 沖縄県
2023年12月20日17時11分
沖縄県は２０日、玉城デニー知事が２６日まで療養に入ると発表した。１９日から発熱し、２０日午前、医療機関で大葉性肺炎と診断された。知事公舎で事務に対応するとして、職務代理者は置かない。
同知事は、米軍普天間飛行場（同県宜野湾市）の名護市辺野古移設に向けた代執行訴訟の判決を受け、同日夕に記者会見を予定していた。
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