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自民国対委員長に浜田前防衛相　岸田首相方針、２２日にも決定

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自民国対委員長に浜田前防衛相　岸田首相方針、２２日にも決定

2023年12月20日17時51分

浜田靖一　前防衛相

浜田靖一　前防衛相

　岸田文雄首相（自民党総裁）は２０日、安倍派の政治資金パーティー問題を受けて辞表を提出した高木毅国対委員長（同派）の後任に、無派閥の浜田靖一前防衛相（６８）を充てる方針を固めた。複数の政府・党関係者が明らかにした。２２日にも正式に決める。

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　首相は２０日、麻生太郎副総裁と首相官邸で会談した。麻生氏と会うのは３日連続で、党役員人事について協議したとみられる。高木氏と同じく辞表を提出した萩生田光一政調会長（安倍派）の後任には、岸田派の田村憲久政調会長代行（５９）が浮上している。

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