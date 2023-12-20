ＪＲ九州、ＴＳＭＣ近くに新駅設置 ２７年春開業
2023年12月20日16時49分
ＪＲ九州は２０日、豊肥線三里木―原水間（３．２キロ）の中間地に新駅設置の方向で、熊本県菊陽町と覚書を締結したと発表した。１８日付。開業時期は２７年春を予定しており、新工場の稼働を控える、半導体受託製造最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）までのアクセス向上を図る。
ＪＲ九州、ＴＳＭＣ近くに新駅設置 ２７年春開業
2023年12月20日16時49分
ＪＲ九州は２０日、豊肥線三里木―原水間（３．２キロ）の中間地に新駅設置の方向で、熊本県菊陽町と覚書を締結したと発表した。１８日付。開業時期は２７年春を予定しており、新工場の稼働を控える、半導体受託製造最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）までのアクセス向上を図る。
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