【バンコク時事】タイ工業連盟（ＦＴＩ）自動車部会が２０日発表した１１月のバッテリー電気自動車（ＢＥＶ）の新車登録台数は１万１２９０台と、前年同月（２８７８台）の３．９倍になった。

車種別内訳は乗用車８９７９台、二輪車２１７８台、三輪車９３台、ピックアップト…