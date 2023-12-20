経済産業省が２０日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの店頭小売価格（１８日時点）は、全国平均で前週比横ばいの１７５円１０銭だった。値上がりが６週ぶりに止まった。

地域別では、値上がりが２３都道府県、横ばいが３県、値下がりが２１県。最高値は長野県の１８４円２０銭だった。