中部電力と小売り子会社の中部電力ミライズは２０日、大口顧客向けの電力、ガスの契約で受注調整した疑いがあるとして公正取引委員会から課徴金納付命令書案を受領したことを受け、２０２３年１０～１２月期に２６００万円の特別損失を計上すると発表した。

中部電などに課徴金命令へ 計２６００万円、ガス受注調整で―公取委