【バンコク時事】電気自動車（ＥＶ）用インフラを手掛けるテラモーターズ（東京都港区）は２０日、タイ現地法人テラチャージ・タイランドを設立したと発表した。今月末に１号施設を設置し、ＥＶ充電サービス「テラチャージ」の提供を開始する。同社は、タイで日系企業がＥＶ充電…