【バンコク時事】タイ工業連盟（ＦＴＩ）自動車部会が２０日発表した１１月の二輪車生産は前年同月比１１．４％減の２１万０８４６台と、５カ月連続のマイナスになった。１～１１月の累計は前年同期比５．６％減の２２７万１７４４台。

１１月の生産の内訳は、完成車が前年同…