【バンコク時事】タイ工業連盟（ＦＴＩ）自動車部会が２０日発表した１１月の二輪車生産は前年同月比１１．４％減の２１万０８４６台と、５カ月連続のマイナスになった。１～１１月の累計は前年同期比５．６％減の２２７万１７４４台。
１１月の生産の内訳は、完成車が前年同…
１１月の二輪生産、前年比１１％減の２１万台超 ５カ月連続…
【バンコク時事】タイ工業連盟（ＦＴＩ）自動車部会が２０日発表した１１月の二輪車生産は前年同月比１１．４％減の２１万０８４６台と、５カ月連続のマイナスになった。１～１１月の累計は前年同期比５．６％減の２２７万１７４４台。
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