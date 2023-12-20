春季キャンプ日程発表 プロ野球・オリックス
2023年12月20日15時40分
オリックスは２０日、来年の春季キャンプの日程を発表した。２月２～２９日、宮崎市清武総合運動公園で実施し、休養日は５、９、１３、１９、２２、２６日。
春季キャンプ日程発表 プロ野球・オリックス
2023年12月20日15時40分
オリックスは２０日、来年の春季キャンプの日程を発表した。２月２～２９日、宮崎市清武総合運動公園で実施し、休養日は５、９、１３、１９、２２、２６日。
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