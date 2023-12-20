【香港時事】香港国際空港を運営する香港空港管理局（ＨＫＩＡ）が１９日発表した２０２３年１１月の空港利用実績（速報値）によると、旅客数は前年同月比３．６倍の３８０万人、発着回数は倍増の２万７８５５回だった。

旅客数は全カテゴリーで大幅に増加。特に東南アジアや…