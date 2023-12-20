小泉法相が二階派離脱 野党は更迭要求―派閥パーティー事件
2023年12月20日14時14分
自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件を受け、小泉龍司法相は２０日、所属していた二階派に退会届を提出し、受理された。立憲民主党など野党６党の国対委員長は国会内で会談し、派閥離脱では不十分として、小泉氏の更迭を岸田文雄首相に求めていくことで一致した。
小泉法相が二階派離脱 野党は更迭要求―派閥パーティー事件
2023年12月20日14時14分
自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件を受け、小泉龍司法相は２０日、所属していた二階派に退会届を提出し、受理された。立憲民主党など野党６党の国対委員長は国会内で会談し、派閥離脱では不十分として、小泉氏の更迭を岸田文雄首相に求めていくことで一致した。
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